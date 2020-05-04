В Эстонии сотрудники посольства России нарушали карантин: фото

Карантин. Эстония (фото - EPA)

Во время церемонии открытия после капитального ремонта "Бронзового солдата" на Военном кладбище в Таллинне работники российского посольства нарушили правила социального дистанцирования, которые установили власти Эстонии на период чрезвычайного положения. Об этом сообщает ERR.

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К такому выводу пришли сотрудники эстонской полиции, изучившие фотографии, когда делегация посольства РФ открывала на Военном кладбище обновленный монумент.

На нарушение дипломатами требования не собираться в группы больше чем по два человека и на несоблюдение при нахождении в общественном месте двухметровой дистанции обратил внимание подполковник полиции Вальтер Пярн из Пыхьяской префектуры.

Посол РФ Александр Петров не соблюдает социальную дистанцию (фото - Анна Аурелия Минеев/ ERR)

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В своем письме в Министерство иностранных дел он напомнил, что во время чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом, в целях защиты жизни и здоровья людей находиться в общественном месте можно не более, чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять хотя бы два метра.

Полиция попросила МИД передать соответствующую информацию посольству. Получить комментарии МИД РФ и посольства России в Эстонии пока не удалось.

Церемония открытия памятника после ремонта состоялась 30 апреля. На некоторых фотографиях посол РФ Александр Петров находился рядом с офицерами российского ВМФ, не соблюдая при этом социальную дистанцию.

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