В Эстонии уволили пограничника из-за гражданства России

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В Эстонии департамент полиции и погранохраны уволил сотрудника Нарвского пограничного пункта из-за наличия у него, кроме эстонского гражданства, российского паспорта. Об этом сообщает ERR.ee.

По данным издания, уволенный пограничник работал в департаменте с 2008 года.

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"Он является гражданином Эстонии по рождению. О том, что у него есть и российский паспорт, выяснилось лишь в прошлом году. Но когда и при каких обстоятельствах он получил российское гражданство, эстонские власти установить не смогли, поскольку сам уволенный чиновник давал противоречивые объяснения на этот счет", - отмечается в сообщении.

По его словам, поступая на пограничную службу, он уведомил государство о наличии у него двойного гражданства, но в департаменте не смогли найти подтверждения этой информации.

Весной 2018 года пограничнику предложили отказаться от российского гражданства, но в течение года он этого так и не сделал.

15 мая 2018 года в Эстонии закончились крупнейшие учения Siil-2018, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенного к востоку условного врага.