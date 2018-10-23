В Эстонии водителям-лихачам предлагают стать донорами органов

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На некоторых превышающих разрешенную скорость водителей не действуют ни беседы, ни наказания

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Полиция Эстонии начала раздавать автолихачам карточки с предложением стать донорами органов. Об этом сообщает Postimees.

По словам ведущей сотрудницы охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, на некоторых превышающих разрешенную скорость водителей не действуют ни беседы, ни наказания.

"Цель этих карточек - заставить водителя задуматься о возможном последствии своего поведения. Если водитель решил, что постоянное превышение скорости - его образ жизни, то мы советуем ему заполнить волеизъявление для пожертвования своих органов и тканей, если поспешность повлеет для него самые тяжелые последствия", – сказала Лойго.

Она отметила, что большая часть донорских органов получена от людей, которые погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Но если человек не зарегистрирован в качестве донора органов, то это тяжелое решение должны принимать его близкие. В эстонской полиции считают, что будет справедливо, если человек примет подобное решение самостоятельно.