В Еврокомиссии заявили, что Северный поток – 2 не нужен для энергоснабжения Евросоюза
14.03.2021, 19:01
Франц Тиммерманс (Фото - ЕРА)
Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что для энергоснабжения Европейского союза не нужен Северный поток – 2. Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.
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По его словам, власти ЕС всегда выступали против строительства газопровода. Несмотря на это, Тиммерманс добавил, что Еврокомиссия должна будет обеспечить использование СП-2 так, как того требуют правила ЕС.
"России это не нравится. Но это правила ЕС", – добавил он.
СПРАВКА. Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.
- В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. Тогда укладка газопровода была остановлена.
- 6 февраля 2021 года в водах Дании возобновили укладку Северного потока-2.
- 26 февраля сообщалось, что власти Германии рассматривают четыре варианта развития проекта СП-2. Один из них предполагает перекрытие поставок газа через газопровод в случае, если Россия будет использовать его против Украины.
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