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В Еврокомиссии заявили, что Северный поток – 2 не нужен для энергоснабжения Евросоюза

14.03.2021, 19:01
В Еврокомиссии заявили, что Северный поток – 2 не нужен для энергоснабжения Евросоюза - Фото
Франц Тиммерманс (Фото - ЕРА)

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что для энергоснабжения Европейского союза не нужен Северный поток – 2. Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel

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По его словам, власти ЕС всегда выступали против строительства газопровода. Несмотря на это, Тиммерманс добавил, что Еврокомиссия должна будет обеспечить использование СП-2 так, как того требуют правила ЕС.

"России это не нравится. Но это правила ЕС", – добавил он.

СПРАВКА. Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.

Читайте также: 18 европейских компаний прекратили участие в Северном потоке-2 из-за угрозы санкций

Станислав Стороженко
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Франц Тиммерманс еврокомиссия ЕС северный поток - 2 Россия
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