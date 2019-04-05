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05.04.2019, 22:52

В Европарламенте отработали методы киберзащиты выборов

В Европарламенте отработали методы киберзащиты выборов - Фото
Хакер (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

В киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей евроинституций

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Европейская комиссия и Агентство по кибербезопасности ЕС провели учения по защите компьютерных систем, на которых отрабатывались варианты реагирования на возможные инциденты во время выборов в Европарламент. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы должны защитить наши свободные и справедливые выборы. Это краеугольный камень нашей демократии. Для защиты нашего демократического процесса от манипуляций или разрушительных кибернетических действий со стороны частных лиц или отдельных стран, мы решили испытать нашу кибернетическую бдительность и готовность к проведению безопасных выборов в 2019 году", - отметил вице-президент Еврокомиссии по вопросам общего цифрового рынка Андрус Ансип.

В киберучениях под названием EU ELEx19, которые были проведены сегодня в Европарламенте, приняли участие более 80 представителей евроинституций.

Целью учений была проверка способности европейских служб выявлять и нейтрализовать кибернетические угрозы, которые могут нанести ущерб демократическому волеизъявлению европейцев.

26 февраля сообщалось, что киберкомандование Вооруженных сил США вечером 5 ноября  в 2018 года провело спецоперацию против российской "фабрики троллей" во время промежуточных выборов в США. В результате кибератаки амерканский отдел "фабрики троллей" был отключен от интернета.

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Теги: европарламент, кибератака, выборы, учения
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