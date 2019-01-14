В Европарламенте призывают британцев отказаться от Brexit

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Незадолго до голосования в британском парламенте о соглашении по выходу Великобритании из состава ЕС более 100 депутатов Европарламента решили обратиться с открытым письмом к гражданам Соединенного Королевства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Европарламентарии призывают британцев отказаться от Brexit.

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"В интересах будущих поколений мы просим вас переосмыслить выход из ЕС", - говорится в проекте обращения, которое должно быть опубликовано в начале недели в Великобритании.

В случае отмены Brexit, депутаты заявляют о готовности "сотрудничать для реформирования и улучшения ЕС".

"Мы хотим послать сигнал народу, а также Палате общин и дать понять: если британцы решат остаться, то им будут рады", - заявил евродепутат от немецкого Христианско-демократического Союза (ХДС) Петер Лизе, также подписавший это письмо.

11 января 2019 года министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил, что Великобритания может столкнуться с "параличом Brexit", если парламентарии отклонят соглашение Терезы Мэй с Евросоюзом.

Два британских миллиардера, которые вкладывали большие средства в Brexit, разуверились в своем проекте и считают, что выход страны из ЕС не состоится.

Голосование парламента по выходу Британии из ЕС запланировано на 15 января.