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05.03.2019, 11:17

В Европарламенте сказали, что решили по отказу от перевода часов

В Европарламенте сказали, что решили по отказу от перевода часов - Фото
Перевод стрелок часов

Последний перевод часов в ЕС должен произойти в марте 2021 года

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Члены комитета по вопросам транспорта и туризма Европарламента проголосовали 4 марта за то, чтобы отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе. Об этом сообщает Politico.

Согласно решению европарламентариев страны-члены должны принять решение, по какому времени жить – летнему или зимнему – до апреля 2020 года.

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Последний перевод часов в ЕС должен произойти в марте 2021 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.

Издание отмечает, что такое решение евродепутатов ставит под сомнение то, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сможет еще до конца своей каденции в этом году избавиться от системы перевода часов.

В сентябре 2018 года Юнкер призвал отменить перевод часов дважды в год после того, как 4,6 миллиона граждан ЕС приняли участие в опросе по поводу этой проблемы и большинство поддержали идею.

29 августа 2018 года более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссиейпроголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство предпочли бы оставить летнее время. В опросе участвовали 4,6 млн человек, из них 3 млн - жители Германии.

 

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Теги: ЕС, летнее время, зимнее время, еврропарламент
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