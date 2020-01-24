В Европе подписали соглашение о Brexit

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (Фото: Twitter Шарля Мишеля)

В Европе подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС вместе с Урсулой фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии - ред.). Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", - написал он.

Фон дер Ляйен в своем Twitter также подтвердила подписание: "Только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, открывая путь для его ратификации Европейским парламентом".

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