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В Европе подписали соглашение о Brexit

В Европе подписали соглашение о Brexit - Фото
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (Фото: Twitter Шарля Мишеля)
24.01.2020, 11:45

Свои подписи под соглашением поставили председатели Евросовета и Еврокомиссии

В Европе подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС вместе с Урсулой фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии - ред.). Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", - написал он.  

Фон дер Ляйен в своем Twitter также подтвердила подписание: "Только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, открывая путь для его ратификации Европейским парламентом". 

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