В Европе сформировали самую мощную за последние 20 лет авианосную группу: фото

В состав группы входят самые совершенные эсминцы НАТО

Великобритания, США и Нидерланды сформировали новую авианосную ударную группу — самую крупную и мощную в Европе за последние 20 лет. Об этом сообщает сообщает пресс-служба британского Королевского флота.

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Формирование группы – начало совместных авианосных операций между военно-морским флотом Британии и ее союзниками по НАТО.

Ударная группа состоит из девяти кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военнослужащих. В центре – авианосец Королевского флота Queen Elizabeth.

Сейчас группа проводит учения в Северном море.

"Защищенная кольцом современных эсминцев, фрегатов, вертолетов и подводных лодок и оснащенная истребителями пятого поколения, HMS Queen Elizabeth может наносить удары с моря в любое время и в любом месте по нашему выбору; с нашими союзниками по НАТО мы будем готовы сражаться и побеждать в самых сложных обстоятельствах", – сказал командующий группой Стив Мурхаус.

В состав группы входят самые совершенные эсминцы НАТО: HMS Diamond и HMS Defender ВМС Великобритании, американский The Sullivans, а также фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent из Великобритании и HNLMS Evertsen ВМС Нидерландов.

Два вспомогательных корабля Королевского флота – RFA Tideforce и RFA Fort Victoria – будут поставлять топливо, продовольствие, запасные части и боеприпасы для обеспечения операций с моря.

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Вадим Ребрина

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