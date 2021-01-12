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В Евросоюзе в последнюю минуту перед вылетом отказались встречаться с Помпео – Reuters

12.01.2021, 23:57
В Евросоюзе в последнюю минуту перед вылетом отказались встречаться с Помпео – Reuters - Фото
Майкл Помпео (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

Госсекретарь США Майк Помпео в последнюю минуту отменил свою поездку в Европу – министр иностранных дел Люксембурга и высшие должностные лица Евросоюза отказались встречаться с ним. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов и другие источники, знакомые с этим вопросом.

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Европейцы пренебрегли высшим посланником Вашингтона через несколько дней после штурма Капитолия тысячами сторонников президента Дональда Трампа, что ошеломило многих мировых лидеров и союзников США.

Помпео, близкий соратник Трампа, планировал встретиться с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном. В Брюсселе он должен был пообедать с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также встретиться с министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Дипломатический источник издания сказал, что Помпео "смутил" европейских союзников после насилия в Вашингтоне. Госсекретарь США осудил беспорядки, но не упомянул о роли, которую сыграли в них безосновательные заявления Трампа.

Ассельборн тогда назвал Трампа "преступником" и "политическим пироманьяком" в эфире радио RTL, напоминает агентство.

МИД Люксембурга подтвердил, что запланированная встреча была отменена, но отказался сообщить подробности. В ЕС и Госдепартаменте США от комментариев также отказались.

Reuters отмечает, что такое хладнокровие контрастирует с предыдущими визитами Помпео в Брюссель за последние три года, где он выступал с ключевыми заявлениями о политике США и встречался с лидерами ЕС.

Издание не знает, зачем Помпео понадобилось ехать в Брюссель в самом конце президентской каденции Трампа.

6 января, спустя два часа после самых жарких событий в Вашингтоне, Помпео написал в Twitter, что "осуждает беззаконие и беспорядки" в Капитолии. Ранее он защищал мнение Трампа об "украденной победе".

Вадим Ребрина
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