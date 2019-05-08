В Евросоюзе за год сократились выбросы углекислого газа

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В Европейском союзе за год значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива. Об этом сообщает Euronews.

По подсчетам Евростата, сокращение составило в среднем по ЕС 2,5% по сравнению с 2017 годом.

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Наибольших успехов достигли Португалия, Болгария, Ирландия и Германия. С другой стороны, в Латвии и Мальте выбросы СО2 возросли.

Из общего объема вызывающих парниковый эффект газов углекислый составляет 80%.

2 мая сообщалось, что британский парламент ввел чрезвычайную ситуацию в окружающей среде и климате.

В начале апреля ученые Цюрихского университета подсчитали, что с 1961 года ледники во всем мире потеряли более 9 трлн тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см.