В Facebook думают о введении ограничений live-трансляции

Шерил Сандберг (фото - ЕРА)

Facebook пообещал изучить возможность введения ограничений прямой трансляции после того, как она использовалась во время нападения на мечети в Новой Зеландии. Об этом сообщает ВВС.

Главный операционный директор Шерил Сандберг сказала, что компания поддержала призыв "сделать больше".

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"Все мы в Facebook поддерживаем интересы жертв, их семей, мусульманской общины и всей Новой Зеландии", - написала Сандберг в своем письме Новозеландскому вестнику .

"Многие из вас также справедливо задаются вопросом: почему онлайн-платформы, такие как Facebook, использовались для распространения ужасных видеороликов о нападении... Мы слышали призывы сделать больше - и мы согласны", - написала представитель Facebook.

Сандберг уточнила, что, в частности, компания изучает возможность ограничения живой трансляции для пользователей, которые ранее нарушали правила сообщества.

Никаких других подробностей она не сообщила, но заявила, что социальная сеть укрепит правила использования Facebook Live и предпримет более активные шаги для борьбы с ненавистью на своих платформах.

27 марта Facebook и Instagram объявили о полном запрете "поддержки и восхваления белого сепаратизма и белого национализма" на своих страницах.