В Финляндии 16-летняя девушка на один день займет кресло премьер-министра страны

Инициатива реализуется как часть программы Girls Takeover, которая в этом году посвящена влиянию технологий на гендерное равенство

7 октября в Финляндии в рамках Международного дня девочек ООН обязанности премьер-министра будет выполнять 16-летняя Аава Мурто из деревни Вяэкси на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.

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Инициатива реализуется как часть программы Girls Takeover, которая в этом году посвящена влиянию технологий на гендерное равенство.

Как сообщается, в этот день действующий премьер Санна Марин и Аава Мурто обсудят роль своей страны в мире, а именно – что Финляндия может сделать, чтобы улучшить возможности девочек использовать и развивать технологии во всем мире.

Кроме того в течение дня Мурто встретится с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пёйсти и членом парламента Иирисом Суомелой.

В ходе обсуждений Мурто намерена сосредоточить внимание, в частности, на возможностях наиболее уязвимых девочек извлекать пользу из технологий в современном мире.

"Чтобы девочки в развивающихся странах не были исключены из технологического развития и предоставляемых им возможностей, мы должны обеспечить им возможность лучше использовать технологии и участвовать в их развитии. Доступ девочек к технологиям – важная проблема глобального равенства, к которой необходимо отнестись серьезно", – сказала Аава Мурто.

В Финляндии программа Girls Takeover проходит уже в четвертый раз. Помимо премьер-министра Марин, руководители университетов, крупных СМИ и бизнеса.

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Наталия Медведева

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