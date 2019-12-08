В Финляндии новый премьер - самый молодой в истории страны

Санна Марин (Фото: скриншот из видео EU2019FI/Youtube)

Премьер-министром Финляндии стала министр транспорта Санна Марин. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение приняла возглавляющая правящую коалицию Социал-демократическая партия Финляндии.

Марин 34 года, она стала самым молодым премьер-министром в истории страны.

Предыдущий премьер-министр Антти Ринне был вынужден уйти в отставку 3 декабря. Это произошло после того, как одна из пяти партий правящей коалиции - Центристская партия - заявила про утрату доверия к нему на фоне забастовки почтовой службы, к которой присоединилась национальная авиакомпания Finnair.