Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Финляндии новый премьер - самый молодой в истории страны

В Финляндии новый премьер - самый молодой в истории страны - Фото
Санна Марин (Фото: скриншот из видео EU2019FI/Youtube)
08.12.2019, 22:51

Предыдущий премьер-министр ушел в отставку из-за забастовки почтальонов

Премьер-министром Финляндии стала министр транспорта Санна Марин. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение приняла возглавляющая правящую коалицию Социал-демократическая партия Финляндии.

Марин 34 года, она стала самым молодым премьер-министром в истории страны.

Предыдущий премьер-министр Антти Ринне был вынужден уйти в отставку 3 декабря. Это произошло после того, как одна из пяти партий правящей коалиции - Центристская партия - заявила про утрату доверия к нему на фоне забастовки почтовой службы, к которой присоединилась национальная авиакомпания Finnair.

  • 2 ноября глава МИД Финляндии Пекка Хаависто посетил участок разведения войск в Станице Луганской.
Напишите нам
Финляндия Санна Марин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 