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15.01.2019, 15:14

В ФРГ задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

В ФРГ задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Ирана - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

50-летнего гражданина Германии и Афганистана подозревают в передаче Ирану секретных сведений

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Правоохранительные органы Германии подозревают сотрудника бундесвера в том, что он в течение нескольких лет передавал строго секретную информацию иранской спецслужбе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ отметила, что в отношении задержанного во вторник, 15 января, гражданина ФРГ и Афганистана Абдула Хамида С. имеется обоснованное подозрение в шпионаже.

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Ордер на арест С. был выдан еще 6 декабря.

50-летний обвиняемый служил в бундесвере консультантом в области страноведения и лингвистики.

По информации Der Spiegel, по роду своей деятельности он имел доступ к очень важной информации, в частности касающейся военной миссии в Афганистане, а возможно и других сфер интереса германских органов безопасности.

9 января 2019 года бывший член правительства Израиля признал, что шпионит в пользу Ирана.

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Теги: Иран, шпионаж, бундесвер
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