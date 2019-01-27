В Гааге произошел взрыв: обрушились жилые дома - фото

Фото: twitter.com/RedactieD8

В Гааге (Нидерланды) произошел взрыв, в результате обрушились этажи нескольких жилых домов. Об этом сообщает Disctrict8.

По данным издания, взрыв произошел на улице Яна ван дер Хайденстраата. Пока неизвестно о количестве пострадавших. Спасатели эвакуировали двух человек.

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Фото: twitter.com/RedactieD8

Спасатели отметили, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа. Они провели эвакуацию жителей соседних домов, поскольку есть вероятность дальнейшего обрушения.

27 января сообщалось, что трое жителей Украинска Донецкой области пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир.