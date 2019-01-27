В жилом доме в Донбассе прогремел взрыв: фото

Трое жителей Украинска Донецкой области пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир. Об этом сообшает пресс-служба полиции Донецкой области.
Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 27 января.
Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в дом.
В результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в больницы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
12 января 2019 года в результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека.