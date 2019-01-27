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27.01.2019, 16:44

В жилом доме в Донбассе прогремел взрыв: фото

В жилом доме в Донбассе прогремел взрыв: фото - Фото
Фото: police.dn.ua

В результате взрыва газового баллона трое человек госпитализированы

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Трое жителей Украинска Донецкой области пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир. Об этом сообшает пресс-служба полиции Донецкой области.

Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 27 января.

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Предварительно установлено, что причиной, вероятно, стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в дом.

В результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Пострадавшие госпитализированы в больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

12 января 2019 года в результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека.

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Теги: взрыв, газовый баллон, украинск
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