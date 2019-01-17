В Гане убили журналиста-расследователя

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В Гане застрелили журналиста-расследователя Ахмеда Хуссейн-Суале, сотрудничавшего с BBC. Ою этом сообщает The Independent Ghana.

Хуссейн-Суале работал в стране под прикрытием и расследовал коррупционный скандал в местном футболе, который привел к отставке главы футбольной федерации и ее роспуску.

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Журналиста убили в столице страны Аккре, когда он ехал домой - два проезжавших мимо мотоциклиста открыли огонь. Одна пуля попала в шею, две - в грудь.

Отмечается, что перед гибелью журналиста член парламента Ганы Кеннеди Агьяпонг выступил в эфире местного телевидения с публичным призывом "разобраться" с ним.

"Если вы увидите его где-то – сломайте ему уши. Я говорю вам, бейте его. Чтобы не случилось, за это заплачу я. Он плохой мальчик", - заявил депутат. В эфире показали фото журналиста.

Заявление Агьяпонга было реакцией на показ в эфире BBC фильма, в котором использовались материалы Хуссейна-Суале о коррупции среди чиновников Футбольной ассоциации Ганы. В фильму было показано, как президент Федерации Квеси Найантакии получил взятку в размере $65 тысяч в номере отеля.

Глава государственной Комиссии по медиа Ганы выступил с призывом не возлагать вину за убийство журналиста на Агьяпонга, отметив, что демонстрация фото не является преступлением.

16 октября 2017 года на Мальте взорвали автомобиль журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая была одной из самых известных журналистов, которые занимались расследованием коррупционных дел в рамках проекта Panama Papers.