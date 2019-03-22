В Германии 200 силовиков предотвратили теракт джихадистов

Фото: EPA

На западе Германии правоохранители задержали группу вероятных исламских экстремистов, которые планировали атаку с использованием транспорта и огнестрельного оружия. Об этом сообщил прокурор Франкфурта-на-Майне, передает Deutsche Welle.

Спецоперацию провели в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц. В антитеррористическом рейде участвовали около 200 полицейских и спецназовцев, задержаны 11 человек.

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По данным прокуратуры, целью подозреваемых было "убить как можно больше неверных".

Задержанные, предположительно, являются салафитами - последователями чрезвычайно радикальной формы суннитского ислама. По данным Федерального ведомства по защите конституции, с 2013 по 2018 год количество салафитов в Германии выросло до 11 000.

5 марта британская контртеррористическая полиция обнаружила три посылки со взрывчаткой в аэропорту Хитроу, аэропорту Лондон-Сити и на железнодорожной станции Ватерлоо.