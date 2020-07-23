В Германии 93-летнего экс-охранника концлагеря приговорили к двум годам условно

Во время совершения преступления подсудимому Бруно Дею было 17 лет

В Германии суд признал виновным в причастности к убийствам и приговорил к двум годам заключения условно 93-летнего Бруно Дея, который во время Второй мировой войны работал охранником в концентрационном лагере Штуттгоф, расположенного вблизи Данцига (ныне польский город Гданьск). Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что приговор был объявлен судьей в окружном суде Гамбурга через девять месяцев после начала судебного разбирательства.

Сообщается, что Дей признал, что работал в сторожевой башне концлагеря. Он был осужден за 5232 пунктам обвинений, равным количеству людей, которые, как полагают, погибли в Штуттгофе в 1944 и 1945 годах.

Дея, который сейчас перемещается в инвалидной коляске, судили в суде для несовершеннолетних потому что во время совершения преступления ему было 17 лет.

Защита требовала оправдания Дея. В заключительном слове на прошлой неделе Дэй извинился перед потерпевшими, но подчеркнул, что его заставили работать в лагере. "Сегодня я хотел бы попросить прощения у тех, кто прошел через ад этого безумия, а также у их родственников. Такое никогда не должно повториться", – сказал Бруно Дэй с скамьи подсудимых.

17 октября 2019 года в Германии начался судебный процесс против бывшего охранника концлагеря Штуттгоф на севере Польши.

Наталия Медведева

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