Холокост. В Германии начался суд над экс-охранником концлагеря

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В Германии начался судебный процесс против бывшего охранника концлагеря Штуттгоф на севере Польши. Его обвиняют в причастности к гибели 5230 человек во время Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

93-летний Бруно Дэй признал, что служил в концлагере и знал о происходящем там. Подсудимый отрицает свою причастность к смерти людей.

Адвокат заявил, что Дей сожалеет о своих действиях, он знал, что в лагере находятся невинные люди, но понимал, что не может их освободить.

В связи с состоянием подсудимого слушания по делу будут проводиться в режиме двухчасовых заседаний не более двух раз в неделю.

Во время службы в концлагере Дею еще не было 21 года, поэтому его судят по делу в отношении несовершеннолетних.

Прокуратура возбудила дело против экс-охранника в 2016 году, после того, как следователи обнаружили форму СС с его именем и записи о нем в архиве Штуттгофа.

Лагерь Штуттгоф был образован в сентябре 1939 года у польского города Гданьск. По официальным данным, там погибло более 65 000 человек.

В мае прошлого года в Германии задержали 89-летнюю пенсионерку Урсулу Гафербек и заключили в тюрьму. Гафербек приговорили к двум годам тюремного заключения за разжигание межнациональной розни из-за ее неонацистких взглядов и отрицание Холокоста.

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