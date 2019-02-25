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25.02.2019, 20:45

Заболел: Германия остановила суд над экс-надзирателем концлагеря

Заболел: Германия остановила суд над экс-надзирателем концлагеря - Фото
Иллюстративное фото: icrf

Суд примет окончательное решение по делу бывшего надзирателя в середине марта

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Судебный процесс в Германии над 95-летним бывшим надзирателем концлагеря Штуттгоф остановили из-за его проблем со здоровьем. Об этом сообщает Reuters.

По результатам медицинского обследования, ответчик не может участвовать в процессе надлежащим образом, учитывая его проблемы с сердцем, проиформировал суд в Мюнстере.

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Судебный процесс приостановили в середине декабря из-за ухудшения здоровья подсудимого. Суд примет окончательное решение по делу бывшего надзирателя в середине марта. Очевидно, что приговор по его делу вынесен не будет.

Подозреваемому были предъявлены обвинения в соучастии в убийствах сотен людей в концлагере Штуттгоф вблизи польского города Гданьск. За годы войны в этом лагере погибли около 65 тысяч человек.

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В мае прошлого года в Германии задержали 89-летнюю пенсионерку Урсулу Гафербек и заключили в тюрьму. Гафербек приговорили к двум годам тюремного заключения за разжигание межнациональной розни из-за ее неонацистких взглядов и отрицание Холокоста. 

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Теги: Вторая мировая война, холокост, концлагерь
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