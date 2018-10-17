Среди переживших Холокост провели конкурс красоты - видео

В израильской Хайфе выбрали "первую красавицу" среди женщин, которые пережили Холокост во время Второй мировой войны

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14 октября в израильской Хайфе 93-летняя Това Рингер (Tova Ringer) стала обладательницей титула "Мисс пережившая Холокост", победив на конкурсе красоты. Об этом сообщает Reuters.

Конкурс среди переживших Холокост женщин проводится ежегодно. Организаторы мероприятия считают его главной целью заставить улыбнуться женщин, прошедших ужасы нацистский преступлений, и подарить им вторую молодость, которая была украдена войной.

Отмечается, что 12 участниц перед публикой прошлись по подиуму (некоторые с помощью ассистентов) в черных платьях, с праздничными прическами и макияжем.

"Я очень рада. У меня нет слов для работающих здесь людей. Они дарят нам столько сердечного тепла. Не поверила бы, что в моем возрасте я буду красоткой", - рассказала родившаяся в Польше Рингер, чьи родители, бабушка и четыре сестры погибли в концлагере Аушвиц (Освенцим).

Самой молодой участнице было 74 года, до сих пор она работает учительницей.

52-летний гость конкурса Ян Фишер (Jan Fischer) из Мюнхена назвал мероприятие "замечательным праздником". "Для моего поколения очень важно знать историю Холокоста, а для меня было важно поддержать этих людей. Надеюсь, геноцид больше никогда не повторится", - резюмировал он.

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