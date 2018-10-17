Среди переживших Холокост провели конкурс красоты - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В израильской Хайфе выбрали "первую красавицу" среди женщин, которые пережили Холокост во время Второй мировой войны

Реклама
Реклама

14 октября в израильской Хайфе 93-летняя Това Рингер (Tova Ringer) стала обладательницей титула "Мисс пережившая Холокост", победив на конкурсе красоты. Об этом сообщает Reuters.

Конкурс среди переживших Холокост женщин проводится ежегодно. Организаторы мероприятия считают его главной целью заставить улыбнуться женщин, прошедших ужасы нацистский преступлений, и подарить им вторую молодость, которая была украдена войной.

Отмечается, что 12 участниц перед публикой прошлись по подиуму (некоторые с помощью ассистентов) в черных платьях, с праздничными прическами и макияжем.

"Я очень рада. У меня нет слов для работающих здесь людей. Они дарят нам столько сердечного тепла. Не поверила бы, что в моем возрасте я буду красоткой", - рассказала родившаяся в Польше Рингер, чьи родители, бабушка и четыре сестры погибли в концлагере Аушвиц (Освенцим).

Самой молодой участнице было 74 года, до сих пор она работает учительницей.

52-летний гость конкурса Ян Фишер (Jan Fischer) из Мюнхена назвал мероприятие "замечательным праздником". "Для моего поколения очень важно знать историю Холокоста, а для меня было важно поддержать этих людей. Надеюсь, геноцид больше никогда не повторится", - резюмировал он.

Читайте также: В Польше задержан турист, который вырезал имя на стене Освенцима

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Израиль, конкурс, холокост, конкурс красоты, хайфа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Среди переживших Холокост провели конкурс красоты - видео
Среди переживших Холокост провели конкурс красоты - видео
Пентагон запустил спутник на тяжелой ракете Atlas V: видео
Пентагон запустил спутник на тяжелой ракете Atlas V: видео
Boston Dynamics научила робота танцевать: видео
Boston Dynamics научила робота танцевать: видео
Технологии В Европе подорожают смартфоны на Android
Неизвестный против Фирташа. Зеонбуд банкротит активы Интера
Телеком Неизвестный против Фирташа. Зеонбуд банкротит активы Интера
НБУ выиграл суд у Коломойского по Буковелю
Недвижимость НБУ выиграл суд у Коломойского по Буковелю
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
За высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фото
За высокую зарплату: профсоюзы пришли с митингом к Кабмину - фото
Среди переживших Холокост провели конкурс красоты - видео
Среди переживших Холокост провели конкурс красоты - видео 11:28
Пентагон запустил спутник на тяжелой ракете Atlas V: видео
Пентагон запустил спутник на тяжелой ракете Atlas V: видео 07:15
Появились первые фото и видео с места падения Су-27
Появились первые фото и видео с места падения Су-27 16.10.18, 20:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 