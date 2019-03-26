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26.03.2019, 13:50

В Германии эвакуируют ратуши из-за угрозы взрыва

В Германии эвакуируют ратуши из-за угрозы взрыва - Фото
Фото: EPA

Из-за угроз о минировании внесены корректировки в движение городского транспорта

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В нескольких городах Германии во вторник, 26 марта, эвакуировали сотрудников администраций. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Письма с угрозами взрыва получили в Аугсбурге, Кайзерслаутерне, Хемнице, Геттингене, Нойнкирхене и Рендсбурге.

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"Около 01.30 утра на электронный адрес ратуши поступило письмо с угрозами. Оно было обнаружено одним из сотрудников около 08.00", - отметил представитель полиции Кайзерслаутерна земля (Рейнланд-Пфальц).

Из здания вывели всех сотрудников, его обыскали, в том числе с задействованием служебных собак. Территория, прилегающая к горсовету, была оцеплена. Представляющих угрозу предметов не обнаружено.

С небольшими вариациями данный сценарий повторился и в других городах.

В Геттингене (Нижняя Саксония) полиции пришлось временно изменить маршрут движения городского транспорта из-за его непосредственной близости к ратуше.

В Нойнкирхене по соображениям безопасности эвакуировали также находившийся неподалеку от горсовета детский сад. В Аугсбурге определенные корректировки были внесены в расписание трамваев и автобусов.

В правоохранительных органах Германии пока не уточняют, кто мог стоять за угрозами и были ли акции скоординированы.

В ночь на 22 августа в городе Беммел (Нидерланды) водитель намеренно направил автомобиль в здание городской ратуши. Произошел взрыв и пожар, водитель погиб.

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Теги: полиция, Германия, эвакуация, ратуша
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