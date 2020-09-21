В Германии и Испании протестовали из-за усиления карантина: фото

Акции протеста прошли в Дюссельдорфе и Мадриде

На улицах в городах Германии и Испании вчера, 20 сентября, вышли несколько тысяч человек против усиления мер карантина для предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Акции прошли в Дюссельдорфе и Мадриде. После ослабления карантина в Европе уровень заражения COVID-19, который несколько снизился, снова показал резкий рост.

Испанские власти заявили, что с 21 сентября введут двухнедельный строгий карантин в некоторых районах Мадрида. Новые меры распространяются на 850 000 людей, живущих преимущественно в плотно населенных, бедных южных районах – то есть 13% населения столицы и ее окрестностей.

Премьер-министр Испании Педро Санчез анонсировал усиление карантина 19 сентября из-за увеличения количества больных.

"Мы встревожены данными, которые мы видим, ведь количество случаев по сравнению со средним национальным показателем удвоилось, а уровень госпитализации – утроился", - подчеркнул он.

По последним данным, Испания занимает девятое место по количеству заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии, заразились 659 334 человек, Германия - 22-место (273 474).

В "красную" зону попали Израиль, Черногория, Испания, Аргентина, Франция, США, Чехия, ОАЭ, Монако. Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" в связи с пандемией COVID-19 в мире. 19 сентября

Арина Толина

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