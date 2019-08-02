В Германии изъяли рекордную партию кокаина на $1 млрд: фото

Изъятая партия наркотиков (фото - ЕРА)

Таможенные органы в немецком Гамбурге заявили, что изъяли 4,5 тонны кокаина в контейнере, отправленном из Уругвая, сообщает Associated Press.

По приблизительным оценкам, на черном рынке изъятая партия стоит $1,1 млрд (€1 млрд).

Как уточняется, наркотики были изъяты две недели назад. Конечный пункт назначения контейнера – Бельгия. В документах было указано, что перевозятся соевые бобы, но открыв контейнер таможенники увидели черные спортивные сумки. В них нашли 4200 маленьких пакетиков с белым веществом.

Фото: ЕРА

На сегодняшний день эта партия – самая крупная, какую изымали в Германии.

Таможенники сообщили, что наркотики уже уничтожены "в условиях строгой секретности и обширных мер безопасности".

2 июля Нацполиция сообщила, что под руководством Генпрокуратуры уличила канал контрабанды наркотиков – кокаина – из Латинской Америки в страны западной Европы, а также в Украину.