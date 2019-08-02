Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Германии изъяли рекордную партию кокаина на $1 млрд: фото

В Германии изъяли рекордную партию кокаина на $1 млрд: фото - Фото
Изъятая партия наркотиков (фото - ЕРА)
02.08.2019, 15:14

Конечным пунктом назначения контейнера с наркотиками должна была стать Бельгия

Таможенные органы в немецком Гамбурге заявили, что изъяли 4,5 тонны кокаина в контейнере, отправленном из Уругвая, сообщает Associated Press.

По приблизительным оценкам, на черном рынке изъятая партия стоит $1,1 млрд (1 млрд).

Как уточняется, наркотики были изъяты две недели назад. Конечный пункт назначения контейнера – Бельгия. В документах было указано, что перевозятся соевые бобы, но открыв контейнер таможенники увидели черные спортивные сумки. В них нашли 4200 маленьких пакетиков с белым веществом.

Фото: ЕРА

На сегодняшний день эта партия – самая крупная, какую изымали в Германии.

Таможенники сообщили, что наркотики уже уничтожены "в условиях строгой секретности и обширных мер безопасности".

2 июля Нацполиция сообщила, что под руководством Генпрокуратуры уличила канал контрабанды наркотиков – кокаина – из Латинской Америки в страны западной Европы, а также в Украину. 

Напишите нам
наркотики контрабанда
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 