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Жители Хильгермиссена в федеральной земле Нижняя Саксония выступили против того, чтобы в этом населенном пункте появились названия улиц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Против этого проголосовали, по предварительным данным, 60% из почти 1900 участников местного референдума, проведенного в воскресенье, 3 февраля.

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Таким образом, ситуация с почтовыми адресами в Хильгермиссене останется прежней: на письмах указывается только номера домов, а иногда - еще и район этого поселка.

В 2018 году местный совет семью голосами против пяти решил дать улицам названия, чтобы дома можно было проще найти. После этого три жителя населенного пункта выступили с гражданской инициативой опросить население, ссылаясь на то, что в 2013 году большинство горожан отвергли введение названий улиц, собрав сотни подписей.

По словам главы муниципального образования Вильфрида Имгартена, результаты нынешнего голосования являются обязательными для местного совета в течение двух лет.

В 2017 году больше всех в международных поездках тратились туристы из Китая (257,7 млрд долл.), США (135 млрд долл.) и Германии (89,1 млрд долл.).