Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.02.2019, 23:36

В Германии жители поселка отказались от названий улиц

В Германии жители поселка отказались от названий улиц - Фото
Фото: скриншот видео

Местный совет Хильгермиссена хотел дать улицам поселка названия, чтобы дома можно было легче найти, но жители не поддержали это решение

Реклама
Реклама

Жители Хильгермиссена в федеральной земле Нижняя Саксония выступили против того, чтобы в этом населенном пункте появились названия улиц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Против этого проголосовали, по предварительным данным, 60% из почти 1900 участников местного референдума, проведенного в воскресенье, 3 февраля.

Реклама

Таким образом, ситуация с почтовыми адресами в Хильгермиссене останется прежней: на письмах указывается только номера домов, а иногда - еще и район этого поселка.

В 2018 году местный совет семью голосами против пяти решил дать улицам названия, чтобы дома можно было проще найти. После этого три жителя населенного пункта выступили с гражданской инициативой опросить население, ссылаясь на то, что в 2013 году большинство горожан отвергли введение названий улиц, собрав сотни подписей.

По словам главы муниципального образования Вильфрида Имгартена, результаты нынешнего голосования являются обязательными для местного совета в течение двух лет.

В 2017 году больше всех в международных поездках тратились туристы из Китая (257,7 млрд долл.), США (135 млрд долл.) и Германии (89,1 млрд долл.). 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Хильгермиссен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 