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В Германии не намерены освобождать Северный поток-2 от норм газовой директивы ЕС

В Германии не намерены освобождать Северный поток-2 от норм газовой директивы ЕС - Фото
Строительство Северного потока-2 (Фото - Clemens Bilan, EPA)
02.05.2020, 14:55

Регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение Северного потока-2 от норм газовой директивы Евросоюза

Федеральное агенство по сетям Германии планирует отклонить заявку компании Nord Stream 2 AG на освобождение от норм газовой директивы Европейского Союза. Компания строит газопровод Северный поток-2. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

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В распоряжении газеты оказался документ, который регулятор направил участникам процесса. В нем говорится, что газопровод не соответствует предварительным условиям закона ФРГ об энергетическом хозяйстве, которые позволили бы освободить его от регулирования, поскольку его строительство еще не завершено.

В ответ на запрос регулятор сообщил газете, что окончательное решение будет принято после того, как участники процесса ознакомятся с документами. Срок ознакомления закончится 8 мая.

Учредителем Nord Stream 2 AG является российский Газпром.

Денис Юдин
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Nord Stream 2 AG газпром северный поток-2 газовая директива ес
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