В Германии ответили на сообщения об утечке личных данных Меркель

Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

Министр юстиции Германии Катарина Барли опровергла сообщения о том, что личные данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель были похищены и обнародованы киберпреступниками. Об этом сообщает Reuters.

"Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было", - сказала она.

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По данным Bild, от утечки пострадали 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента - 294 политика из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 105 представителей "Зеленых", 82 из Левой партии, 28 депутатов из Свободной демократической партии (СВДП) и представители блока ХДС/ХСС.

Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря - в виде "предрождественских сюрпризов". Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба.

Среди известных политиков, которые могли стали жертвами хакеров, - канцлер Германии Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-председатель Социал-демократической партии и бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

Представитель правительства ФРГ Мартина Фитц сказала, что среди опубликованных данных канцлера Меркель не обнаружено конфиденциальных или секретных материалов. Неизвестные опубликовали адреса электронной почты и номер факса Меркель, а также несколько писем.

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