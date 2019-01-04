Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.01.2019, 18:14

В Германии ответили на сообщения об утечке личных данных Меркель

В Германии ответили на сообщения об утечке личных данных Меркель - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

От атаки хакеров могли пострадать 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента

Реклама
Реклама

Министр юстиции Германии Катарина Барли опровергла сообщения о том, что личные данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель были похищены и обнародованы киберпреступниками. Об этом сообщает Reuters.

"Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было", - сказала она.

Реклама

По данным Bild, от утечки пострадали 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента - 294 политика из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 105 представителей "Зеленых", 82 из Левой партии, 28 депутатов из Свободной демократической партии (СВДП) и представители блока ХДС/ХСС.

Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря - в виде "предрождественских сюрпризов". Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба.

Среди известных политиков, которые могли стали жертвами хакеров, - канцлер Германии Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-председатель Социал-демократической партии и бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

Представитель правительства ФРГ Мартина Фитц сказала, что среди опубликованных данных канцлера Меркель не обнаружено конфиденциальных или секретных материалов. Неизвестные опубликовали адреса электронной почты и номер факса Меркель, а также несколько писем.

Читайте также: Хакеры "украли" у ЕС тысячи писем о Трампе, Путине и Иране: NYT

Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, утечка данных, ангела меркель, кибербезопасность, киберпреступность, хакеры, министр юстиции, Катарина Барли, министр юстиции германии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 