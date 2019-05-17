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17.05.2019, 22:48

В Германии предлагают отказывать в гражданстве многоженцам

В Германии предлагают отказывать в гражданстве многоженцам - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Берлин планирует использовать этот запрет для лишения немецкого паспорта лиц, имеющих несколько гражданств

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В бундесрате предлагают включить в новый проект закона о гражданстве Германии запрет на его предоставление иностранцам, состоящим в полигамных браках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр финансов Шлезвиг-Гольштейна, представительница "зеленых" Моника Хайнольд на заседании бундесрата в Берлине напомнила, что полигамные браки в Германии запрещены, но их заключение в настоящее время не является причиной для отказа в предоставлении немецкого гражданства.

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Министр по делам интеграции Северного Рейна - Вестфалии Йоахим Штамп указал, что речь идет об основополагающем равноправии женщин и мужчин.

Сообщается, что Берлин планирует в будущем использовать запрет на многоженство для лишения немецкого паспорта лиц, имеющих несколько гражданств и присоединившихся за пределами страны к террористическим группировкам. Официальных данных о числе проживающих в Германии многоженцев нет.

В июне 2018 года 61-летнего канадца Уинстона Блэкмора признали виновным в том, что у него есть 24 жены. Суд присудил ему шесть месяцев домашнего ареста и 150 часов общественных работ. Блэкмору, у которого 149 детей, разрешили ходить на работу и по необходимости обращаться за медицинской помощью. 

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Теги: Германия, гражданство, многоженство, полигамия
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