В Германии провели три массовых концерта, чтобы лучше изучить коронавирус

В Германии собрали 1500 человек на концерт, чтобы лучше исследовать новый коронавирус

22 августа в Германии провели три поп-концерта, чтобы изучить способ распространения нового коронавируса и понять риски, связанные с проведением массовых мероприятий в помещениях во время пандемии. Об этом сообщает BBC.

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В исследовании приняли участие 1500 здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет - это лишь треть от ожидаемого числа, однако руководитель проекта заявил, что он "очень доволен" течением исследования.

Исследование провели "для изучения условий, при которых такие мероприятия могут проводиться, несмотря на пандемию". Первый из трех концертов имитировал мероприятие перед пандемией, без каких-либо мер безопасности. Во втором - люди придерживались большей гигиены и некоторого социального дистанцирования, а в третьем участие приняли вдвое меньше людей, также каждый человек стоял на расстоянии полтора метра друг от друга.

Всех участников протестировали на COVID-19 перед исследованием, им выдали маски и устройства слежения, чтобы измерить их дистанцию. Сообщается, что исследователи также использовали флуоресцентные дезинфицирующие средства, чтобы отслеживать, к каким поверхностям зрители прикасались больше всего.

"Сбор данных идет очень хорошо, поэтому у нас есть данные хорошего качества, настроение отличное, и мы чрезвычайно довольны дисциплиной в ношении масок и использовании дезинфицирующих средств", - сказал ведущий исследователь Стефан Мориц. Первые результаты исследования ожидаются осенью.

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Владислав Сердюк

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