В Германии раскрыли интернет-сеть педофилов: в деле есть 30 000 подозреваемых

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В Германии полицейские раскрыли интернет-сеть педофилов, к деятельности которой якобы причастны около 30 000 человек. Об этом сообщает DW.

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В Минюсте Германии заявляют, что степень злоупотреблений, происходящих в интернете, является "глубоко тревожной". "Я не рассчитывал на такие масштабы жестокого обращения с детьми в интернете", - заявил министр юстиции страны Питер Бейзенбах.

Полиция подозревает около 30 000 человек в обмене контентом, связанным с насилием над детьми. Правоохранители идентифицировали 70 подозреваемых.

Расследование по делу длится с октября 2019 года. В мае к 10 годам тюрьмы приговорили первого преступника по делу, 27-летнего солдата, которого затем поместили в психиатрическое учреждение на неопределенный срок.

30 января сообщалось, что в 2019 году изнасилований детей в Украине было вдвое больше, чем в 2018-м.