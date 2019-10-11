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В Германии солдата уволили за отказ пожать руку женщине

В Германии солдата уволили за отказ пожать руку женщине - Фото
Фото: EPA
11.10.2019, 11:24

Заявку на подачу апелляции отклонили

Военнослужащий бундесвера отказался пожать руку женщине - и был уволен со службы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Высший административный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце, в котором солдат попытался оспорить свое увольнение, 10 октября, расценил его поступок как признак "процесса радикализации на религиозной основе" и подтвердил законность увольнения.

Военный называл свои действия "отправлением религиозного культа", однако суд отказался внять его доводам.

"Указания истца на то, что его поведение в отношении женщин могло иметь другие мотивы, в свете его последовательного исповедования ислама стоит рассматривать как попытку выгородить себя", решил суд, отметив, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной.

Суд опроверг утверждение истца о том, что причиной его увольнения стали предрассудки в отношении мусульман.

"Несмотря на отсутствие предписаний пожимать руку женщинам, поведение уволенного со службы солдата свидетельствовало о недостатке уважения к сослуживицам, что ставило под угрозу сплоченность и боеспособность бундесвера", - постановил суд.

Заявка на подачу апелляции была отклонена.

  • 17 мая Германия уведомила Североатлантический альянс о крупнейших за многие десятилетия финансовых вливаниях в оборону страну.
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Германия суд солдат пожатие руки
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