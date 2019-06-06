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06.06.2019, 23:12

В Германии создают постоянную комиссию по борьбе с антисемитизмом

В Германии создают постоянную комиссию по борьбе с антисемитизмом - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Орган будет действовать как на федеральном, так и на земельном уровне

В Германии для борьбы с антисемитизмом создадут постоянную комиссию, работающую как на федеральном, так и на земельном уровне. Об этом договорились в Берлине канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель, сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн, передает Deutsche Welle.

Кляйн назвал эту договоренность крупной вехой в борьбе с антисемитизмом, имеющей огромное значение. Он отметил, что большинство мер, которые планируется осуществить в сфере борьбы с антисемитизмом, находятся в компетенции земель.

Речь идет, в частности, об усилении и просвещении органов полиции и юстиции, корректировке программ профессиональной подготовки учителей и юристов, пересмотре учебных планов и школьных учебников, реализации исследовательских проектов и дальнейшем продвижении культуры памяти, которая содействует не только увеличению знаний, но и росту сочувствия.

Издание напоминает, что недавно в Аугсбурге в Еврейском музее и Большой синагоге обнаружены намалеванные антисемтиские лозунги.

6 мая во время Киевского еврейского форума вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что в течение 2017-2018 годов в Украине не зафиксировано ни одного случая антисемитизма.

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Теги: антисемитизм, Ангела Меркель
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