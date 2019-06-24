В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter: видео

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В Германии во время учебного полета в районе Мекленбург-Передняя Померания столкнулись и разбились два военных самолета Eurofighter. Об этом сообщает Spiegel Online.



Отмечается, что судя по всему оба пилота успели катапультироваться. Один из них был найден живым, второго пока не обнаружили.

Местная радиостанция Ostseewelle показала в Twitter короткое видео с озером на переднем плане и двумя черными облаками дыма на заднем плане. Дым очевидно исходит от разбившихся самолетов.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 июня 2019 г.

Самолеты входили в состав эскадрильи военно-воздушных сил Steinhoff в Лааге близ Ростока. В учебном вылете участвовали три Eurofighter’а.

Инцидент произошел недалеко от озера Древицер, примерно в 35 километрах к юго-востоку от Гюстрова.

По данным Минобороны Германии, один из истребителей разбился в районе поселка Джебель (округ Мекленбург, Озерный край) в лесистой местности. Другой - к югу от хутора Носсентинер на окраине леса. Места падений находятся на расстоянии около десяти километров друг от друга.

16 июня в Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновение в воздухе двух легкомоторных самолетов.