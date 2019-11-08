В Германии студенток оштрафовали за "кражу" из мусорного бака

В Германии суд оштрафовал студенток за то, что они взяли продукты из мусорного бака супермаркета. Девушки подали апелляцию в Верховный суд, сообщает ВВС.
Франциске Штайн (26 лет) и Кэролайн Крюгер (28 лет) присудили штраф в размере €225.
Это решение высшего суда Баварии подтвердило вердикт местного суда о том, что они виновны в краже.
Девушки утверждают, что помогают обществу, сокращая количество пищевых отходов. В своем блоге они называют решение баварского суда "абсурдным", особенно в контексте климатического кризиса.
В июне 2018 года, ночью, студентки открыли мусорный контейнер супермаркета Edeka в Ольхинге, недалеко от Мюнхена, и взяли все еще съедобные фрукты, овощи и йогурт. Однако после этого они были остановлены полицией.
Обвинение утверждало, что мусорные баки принадлежали супермаркету, и студентки не имели права решать, что делать с содержимым.
Эксперты ООН сообщили, что в ближайшем будущем из-за климатических изменений вероятно все больше жителей Земли будут голодать.