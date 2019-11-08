Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Германии студенток оштрафовали за "кражу" из мусорного бака

В Германии студенток оштрафовали за "кражу" из мусорного бака - Фото
Фото: ЕРА
08.11.2019, 16:10

Девушки утверждают, что помогают обществу, сокращая количество пищевых отходов

В Германии суд оштрафовал студенток за то, что они взяли продукты из мусорного бака супермаркета. Девушки подали апелляцию в Верховный суд, сообщает ВВС.

Франциске Штайн (26 лет) и Кэролайн Крюгер (28 лет) присудили штраф в размере €225.

Это решение высшего суда Баварии подтвердило вердикт местного суда о том, что они виновны в краже.

Девушки утверждают, что помогают обществу, сокращая количество пищевых отходов. В своем блоге они называют решение баварского суда "абсурдным", особенно в контексте климатического кризиса.

В июне 2018 года, ночью, студентки открыли мусорный контейнер супермаркета Edeka в Ольхинге, недалеко от Мюнхена, и взяли все еще съедобные фрукты, овощи и йогурт. Однако после этого они были остановлены полицией.

Обвинение утверждало, что мусорные баки принадлежали супермаркету, и студентки не имели права решать, что делать с содержимым.

Эксперты ООН сообщили, что в ближайшем будущем из-за климатических изменений вероятно все больше жителей Земли будут голодать.

Напишите нам
Германия супермаркет отходы пища
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 