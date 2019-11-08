В Германии студенток оштрафовали за "кражу" из мусорного бака

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В Германии суд оштрафовал студенток за то, что они взяли продукты из мусорного бака супермаркета. Девушки подали апелляцию в Верховный суд, сообщает ВВС.

Франциске Штайн (26 лет) и Кэролайн Крюгер (28 лет) присудили штраф в размере €225.

Это решение высшего суда Баварии подтвердило вердикт местного суда о том, что они виновны в краже.

Девушки утверждают, что помогают обществу, сокращая количество пищевых отходов. В своем блоге они называют решение баварского суда "абсурдным", особенно в контексте климатического кризиса.

В июне 2018 года, ночью, студентки открыли мусорный контейнер супермаркета Edeka в Ольхинге, недалеко от Мюнхена, и взяли все еще съедобные фрукты, овощи и йогурт. Однако после этого они были остановлены полицией.

Обвинение утверждало, что мусорные баки принадлежали супермаркету, и студентки не имели права решать, что делать с содержимым.

Эксперты ООН сообщили, что в ближайшем будущем из-за климатических изменений вероятно все больше жителей Земли будут голодать.