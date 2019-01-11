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11.01.2019, 10:10

Умер последний проживавший в США нацистский коллаборационист

Умер последний проживавший в США нацистский коллаборационист - Фото
Фото: EPA

После окончания Второй мировой войны Яков Палий эмигрировал в США, утратил там гражданство и впоследствии провел последние годы в Германии

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В Германии умер 95-летний мужчина, который сотрудничал с немецкими войсками во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Би-би-си.

Яков Палий был охранником в концентрационном лагере Треблинка в Польше, где за один день в 1943 году убили 6 тысяч человек.

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После окончания войны его депортировали в США, а в прошлом году, после длительных судебных разбирательств - в Германию.

Также сообщается, что в 2003 году, по решению суда США, из-за связей Палия с нацистской Германией, он утратил гражданство и стал апатридом.

Также отмечается, что у дома Палия в Нью-Йорке неоднократно проходили протесты евреев по причине отказа властей Америки депортировать коллаборациониста.

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Теги: коллаборационизм, яков палий
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