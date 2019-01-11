Умер последний проживавший в США нацистский коллаборационист

Фото: EPA

В Германии умер 95-летний мужчина, который сотрудничал с немецкими войсками во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Би-би-си.

Яков Палий был охранником в концентрационном лагере Треблинка в Польше, где за один день в 1943 году убили 6 тысяч человек.

Реклама

После окончания войны его депортировали в США, а в прошлом году, после длительных судебных разбирательств - в Германию.

Также сообщается, что в 2003 году, по решению суда США, из-за связей Палия с нацистской Германией, он утратил гражданство и стал апатридом.

Также отмечается, что у дома Палия в Нью-Йорке неоднократно проходили протесты евреев по причине отказа властей Америки депортировать коллаборациониста.

Читайте также: Евреям в Германии вернули похищенную Вермахтом картину