В Германии законодательно запретили "лечить" гомосексуальность

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Сегодня, 5 июня, в Германии Бундесрат одобрил закон о частичном запрете так называемой репаративной терапии, которая объявляла своей целью изменение сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В законе подчеркивается, что гомосексуальность – не болезнь, а принудительные процедуры нарушают права человека и подлежат наказанию.

Отмечается, что проведение подобных процедур может быть наказано тюремным заключением на срок до одного года, а реклама и посредничество – штрафом до 30 000 евро.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который представлял Бундесрату законопроект, назвал документ "важным сигналом" для немецкого общества и для восприятия людей с разной сексуальной самоидентификацией.

"Это – нормально, это то, какой ты есть, и здесь не надо ничего менять. А там, где нет болезни, нет нужды в терапии", – сказал министр.

По его словам, репаративная терапия принесла много страданий и приводит к депрессии, тревожным расстройствам и повышенному риску самоубийств.

Сообщается, что закон вступит в силу после публикации и предусматривает наказание за медицинские и другие мероприятия, направленные на умышленное изменение или подавление сексуальной ориентации в отношении несовершеннолетних, а также в отношении взрослых, если это связано с обманом, сокрытием информации о рисках или принуждением. При этом наказанию будут подлежать как те, кто предлагает подобные услуги, так и родители и опекуны, которые отправляют к ним детей.

По оценкам немецкого Фонда Магнуса Гиршфельд (Bundesstiftung Magnus Hirschfeld), который занимается борьбой с дискриминацией гомосексуалистов и транссексуалов, в Германии ежегодно делаются тысячи попыток повлиять на самоидентификацию человека. По данным фонда, эти попытки осуществляются не только врачами, психологами и психотерапевтами, но и представителями церквей и религиозных общин.

10 февраля в Швейцарии состоялся референдум, на котором граждане решили, что дискриминация на основе сексуальной ориентации будет рассматриваться как нарушение закона.