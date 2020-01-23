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В Германии запретили неонацистскую группировку

В Германии запретили неонацистскую группировку - Фото
Немецкие полицейские во время обысков у членов Combat 18 (Фото: EPA)
23.01.2020, 23:15

Сегодня утром полиция провела обыски на нескольких объектах в шести федеральных землях

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер 23 января запретил правоэкстремистскую группировку Combat 18. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Федеральный министр внутренних дел запретил и распустил сегодня правоэкстремистскую группировку Combat 18 Deutschland", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня утром полиция обыскала несколько объектов в шести федеральных землях - Гессене, Бранденбурге, Тюрингии, Мекленбурга-Передней Померании, Северном Рейн-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.

Сообщается, что были конфискованы мобильные телефоны, ноутбуки, носители данных, звуковые носители, предметы, которые приравниваются к оружию, одежда, нацистская символика и пропагандистские материалы. Группа также "производила и распространяла музыку с правым экстремистским содержанием".

"Деятельность группировки противоречит уголовному кодексу и направлена ​​против конституционного строя", - отмечается в сообщении.

По заключению органов безопасности, в группировку входят 20 членов по всей стране.

"Сегодняшняя запрет - это четкое послание: правый экстремизм и антисемитизм не имеют места в нашем обществе ... Правый экстремизм и антисемитизм представляют значительную опасность для нашего свободного общества", - прокомментировал свое решение министр Зеегофер.

Combat 18 Deutschland - неонацистская, расистская и ксенофобская организация связана с группировкой Combat 18, основанным в 1992 году в Великобритании. Она считается символом насильственного правого экстремизма.

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неонацизм ксенофобия Combat 18
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