В Гибралтаре задержали супертанкер: возможно, с нефтью для Сирии

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Полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У гибралтарских властей имеются "обоснованные причины полагать", что судно действовало "в нарушение санкций Европейского Союза в отношении Сирии", - заявил глава правительства британской заморской территории Фабиан Пикардо в четверг, 4 июля.

По словам Пикардо, судно намеревалось доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии. "Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры Евросоюза", - пояснил он. Санкции, которые были введены в 2011 году, включают нефтяное эмбарго.

С 2011 года в Сирии идет военный конфликт между режимом диктатора Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

13 июня 2019 года госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "ужасном нападении" на два нефтяных танкера в Оманском заливе.