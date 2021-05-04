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В Гомеле членов команды Тихановской приговорили к длительным срокам колонии

04.05.2021, 18:17
В Гомеле членов команды Тихановской приговорили к длительным срокам колонии - Фото
Фото: gp.by

В Гомеле суд признал доверенное лицо и трех членов инициативной группы оппозиционерки Светланы Тихановской виновными в "подготовке массовых беспорядков и захвата административных зданий". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

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Доверенное лицо Тихановской Юрий Власов приговорен к шести годам и шести месяцам колонии усиленного режима. Его также обвинили в публичном оскорблении представителей власти.

Члены инициативной группы Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин приговорены к шести годам колонии усиленного режима, Татьяна Каневская — к шести годам колонии общего режима.

Именно о таких сроках просила суд прокуратура.

Осужденные свою вину не признали.

Как сообщает TUT.BY, в суд на оглашение приговора не пустили журналистов — им заявили, что в зале заседаний нет свободных мест, так как все места заняты представителями государственных СМИ.

Беларуское издание напоминает, что в марте Следственный комитет Беларуси обвинил доверенных лиц Тихановской в подготовке к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. Для осуществления плана они якобы искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые организовали встречу, на которой якобы присутствовала сама Тихановская. В качестве доказательства СК публиковал видеозапись "встречи".

30 апреля командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков в телеэфире заявил, что с "радикальными оппозиционерами", которыми режим Александра Лукашенко пугает граждан в Беларуси, будут бороться так, как Моссад с врагами Израиля или спецслужбы США c террористами вроде Усамы бен Ладена.

Вадим Ребрина
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беларусь александр лукашенко Светлана Тихановская
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