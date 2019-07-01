В Гонконге полиция атаковала захваченный активистами парламент

Фото: ЕРА

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ, чтобы вынудить протестующих, которые ранее заняли здание парламента, покинуть его. Об этом сообщает ВВС.

Активисты занимали здание Законодательного совета в течение нескольких часов.

В полночь (16:00 по Гринвичу) сотни полицейских атаковали здание, перед этим предупредив демонстрантов о необходимости покинуть его.

Демонстранты отступили.

Нескольких протестующих насильно вытащили на улицу из здания парламента их единомышленники, сообщает издание.

Ранее сегодня протестующие ворвались в здание парламента и заняли помещение Законодательного совета.