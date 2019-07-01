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01.07.2019, 21:04

В Гонконге полиция атаковала захваченный активистами парламент

В Гонконге полиция атаковала захваченный активистами парламент - Фото
Фото: ЕРА

Демонстранты отступили

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ, чтобы вынудить протестующих, которые ранее заняли здание парламента, покинуть его. Об этом сообщает ВВС.

Активисты занимали здание Законодательного совета в течение нескольких часов.

В полночь (16:00 по Гринвичу) сотни полицейских атаковали здание, перед этим предупредив демонстрантов о необходимости покинуть его.

Демонстранты отступили.

Нескольких протестующих насильно вытащили на улицу из здания парламента их единомышленники, сообщает издание.

Ранее сегодня протестующие ворвались в здание парламента и заняли помещение Законодательного совета.

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Теги: парламент, протест, гонконг
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