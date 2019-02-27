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27.02.2019, 12:27

В Госдуме хотят не наказывать "традиционные" издания за фейки

В Госдуме хотят не наказывать "традиционные" издания за фейки - Фото
Фото: duma.gov.ru

Какие именно СМИ глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин считает "традиционными", он не уточнил

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин предложил ко второму чтению исключить из-под действия законопроекта о фейковых новостях "традиционные медиа". Об этом сообщают росСМИ.

Левин считает, что для таких СМИ режим контроля "на текущий момент достаточно эффективен против фейков".

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Однако, какие именно СМИ он считает традиционными, Левин не уточнил, но сказал, что сетевые издания будут заранее получать предупреждения, чтобы иметь возможность удалить фейки и избежать блокировки.

К законопроектам об информации, неуважительной для общества и государства также предлагаются изменения, сообщил председатель комитета.

"В соответствии с ними владельцу ресурса будет предоставлено время, а именно - сутки, чтобы удалить ее и не быть заблокированным", - отметил председатель комитета.

22 марта 2018 года несколько российских СМИ остановили работу с Государственной думой из-за скандала вокруг депутата ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домагательстве. 

Читайте также: Замглавреда канала RTVI обвинила депутата ЛДПР в домогательствах

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Теги: госдума, фейки, росСМИ, леонид левин
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