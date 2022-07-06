UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Госдуме РФ заявили, что им и в США "есть что возвращать", угрожают "референдумом"

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 21:41
В Госдуме РФ заявили, что им и в США
Вячеслав Володин (фото - ЕРА)

Спикер нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в США есть "часть территории" России — Аляска, которую РФ якобы может "вернуть". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РБК.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее [России] территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", — сказал Володин на заседании Госдумы.

По его словам, вице-спикер Петр Толстой предложил провести там "референдум".

  • 28 апреля президент США Джо Байден заявил, что готов конфисковать имущество российских олигархов в пользу Украины.
  • 1 июля Министерство финансов США заморозило активы на $1 млрд, связанные с подсанкционным российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США госдума аляска вячеслав володин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 