В Госдуме РФ заявили, что им и в США "есть что возвращать", угрожают "референдумом"

Спикер нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в США есть "часть территории" России — Аляска, которую РФ якобы может "вернуть". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РБК.

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"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее [России] территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", — сказал Володин на заседании Госдумы.

По его словам, вице-спикер Петр Толстой предложил провести там "референдум".

28 апреля президент США Джо Байден заявил, что готов конфисковать имущество российских олигархов в пользу Украины.

1 июля Министерство финансов США заморозило активы на $1 млрд, связанные с подсанкционным российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Вадим Ребрина

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