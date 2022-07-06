В Госдуме РФ заявили, что им и в США "есть что возвращать", угрожают "референдумом"
06.07.2022, 21:41
Вячеслав Володин (фото - ЕРА)
Спикер нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в США есть "часть территории" России — Аляска, которую РФ якобы может "вернуть". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РБК.
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"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее [России] территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", — сказал Володин на заседании Госдумы.
По его словам, вице-спикер Петр Толстой предложил провести там "референдум".
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