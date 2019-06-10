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10.06.2019, 16:45

В Греции хотят распустить парламент и назначить досрочные выборы

В Греции хотят распустить парламент и назначить досрочные выборы - Фото
Фото: EPA

Партия Алексиса Ципраса проиграла двое выборов подряд

Премьер-министр Алексис Ципрас назначил встречу с президентом Греции, чтобы попросить его распустить парламент и назначить досрочные национальные выборы. Об этом сообщает AP.

Две недели назад партия Ципраса Сириза потерпела неудачу на выборах в Европарламент. А на прошлой неделе на местных выборых Сириза сильно отстала от консервативной оппозиционной партии Новая демократия. После этого премьер заявил, что потребует роспуска греческого парламента. Правительство хочет, чтобы голосование состоялось 7 июля.

Регулярно назначаемые выборы должны состояться в октябре, когда заканчивается четырехлетний срок каденции Ципраса.

Лидер Независимых греков - бывшего союзника Сиризы в нынешнем коалиционном правительстве - экс-министр обороны Панос Камменос заявил, что его партия не будет участвовать в досрочных парламентских выборах.

Камменос вышел в отставку из кабинета Ципраса и прекратил сотрудничество с Сиризой в январе из-за сделки по урегулированию затянувшегося спора о названии соседней Македонии, но пять из девяти других депутатов его партии в парламенте отказались от него.

25 января 2019 года парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим.

13 февраля Македония официально изменила название, теперь она называется Северная Македония.

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Теги: алексис ципрас, досрочные выборы, Греция
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