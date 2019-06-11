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11.06.2019, 22:21

В Греции распустили парламент

В Греции распустили парламент - Фото
Прокопис Павлопулос и Алексис Ципрас (фото - EPA)

Досрочные выборы назначены на 7 июля

Сегодня: 11 июня, вечером парламент Греции был официально распущен. Об этом сообщает Greek Reporter.

Указ президента Прокописа Павлопулоса вывесили возле главного входа в здание парламента.

Выборы депутатов на 300 мест в парламенте будут проведены на общенациональных выборах 7 июля. Это будут первые общенациональные выборы в Греции, на которых избирательный возраст будет снижен до семнадцати вместо традиционных восемнадцати лет.

Церемония инаугурации новых членов парламента состоится 17 июля.

10 июня премьер-министр Алексис Ципрас назначил встречу с президентом Греции, чтобы попросить его распустить парламент и назначить досрочные национальные выборы. Две недели назад партия Ципраса Сириза потерпела неудачу на выборах в Европарламент. А на прошлой неделе на местных выборых Сириза сильно отстала от консервативной оппозиционной партии Новая демократия. После этого премьер заявил, что потребует роспуска греческого парламента.

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Теги: алексис ципрас, Греция, парламент
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