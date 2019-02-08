Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.02.2019, 10:59

В Греции рассмотрят протокол о вступлении Македонии в НАТО

В Греции рассмотрят протокол о вступлении Македонии в НАТО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В случае ратификации вступят в силу изменения в конституцию Македонии

Реклама
Реклама

Парламент Греции сегодня намерен провести голосование по ратификации протокола о вступлении соседней Македонии в НАТО. Об этом сообщает Ekathimerini.

Голосование запланировано на вечер, предполагается, что законодатели ратифицируют документ.

Реклама

В случае ратификации вступят в силу изменения в конституцию Македонии, и страна официально начнет называться Республика Северная Македония.

6 февраля послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

25 января 2019 года парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим.

Отправить:
Распечатать:
Теги: нато, македония, Греция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 