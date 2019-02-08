В Греции рассмотрят протокол о вступлении Македонии в НАТО

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Парламент Греции сегодня намерен провести голосование по ратификации протокола о вступлении соседней Македонии в НАТО. Об этом сообщает Ekathimerini.

Голосование запланировано на вечер, предполагается, что законодатели ратифицируют документ.

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В случае ратификации вступят в силу изменения в конституцию Македонии, и страна официально начнет называться Республика Северная Македония.

6 февраля послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

25 января 2019 года парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим.