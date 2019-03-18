Сегодня в Грузии начались учения НАТО: фото

Фото: EPA

Сегодня, 18 марта, начались учения "НАТО-Грузия 2019", в которых принимают участие военные 24 стран. Об этом сообщает Грузия Online.

С 18 по 29 марта военные Албании, Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Голландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Турции и США, а также четырех стран-партнеров НАТО - Азербайджана, Финляндии, Грузии и Швеции будут находиться в совместном центре тренировок и оценки (JTEC).

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В учениях примут участие 343 "единицы военного и гражданского персонала".

Фото: EPA



Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии.

Фото: EPA



Учения также проверят всеобъемлющий подход альянса Non Article 5 к реагированию на кризисы. По информации министерства обороны Грузии, в процессе активно будут участвовать представители международных и неправительственных организаций, что будет способствовать углублению военно-гражданского сотрудничества.



Впервые в истории учений руководить процессом их планирования и проведения будут Генеральный штаб Сил обороны Грузии совместно с JTEC.

12 марта 2019 года экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт заявила, что Североатлантический альянс не должен стать закрытым клубом - это "было бы неразумно".