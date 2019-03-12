В НАТО не должны закрывать двери для Украины и Грузии - Олбрайт

Мадлен Олбрайт (фото - ЕРА)

Североатлантический альянс не должен стать закрытым клубом - это "было бы неразумно". Как пишет агентство Deutsche Welle со ссылкой на слова экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, Организация Североатлантического договора должна оставаться открытой для новых стран-партнеров.

Украине, Грузии и другим странам нужно дать возможность стать членами Альянса, отметила вчера в Праге на торжествах по случаю 20-летия вступления в НАТО Чехии, Польши и Венгрии первая женщина в должности главы Госдепа.

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81-летняя Олбрайт подчеркнула: вступить в Альянс эти страны смогут не ранее, чем будут к этому готовы.

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По ее мнению, вступление стран Восточной и Центральной Европы в блок "было очень важным шагом", поскольку общей целью Альянса "является не только 2% расходов на оборону, но и сто процентов демократии".

Олбрайт была во главе внешнеполитического ведомства США в 1997-2001 годах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Олбрайт (фото - пресс-служба НАТО):

Будущий глава Госдепартамента США родилась в Праге под именем Марии Яны Корбеловой и в 11-летнем возрасте переехала с родителями в Америку.