В Грузии продолжаются протесты, полиция применила водомет

Митинг в Тбилиси 25 ноября (Фото: Zurab Kurtskidze/EPA)

Сегодня утром, 26 ноября, в Грузии спецназ МВД разогнал протестующих, которые блокировали входы в парламент. Об этом сообщает DW.

Полиция применила водомет, к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси были стянуты сотни полицейских.

Местные СМИ сообщают о десяти задержанных, МВД о задержаниях не сообщало.

На проспекте остаются активисты, которые намерены организовать пикеты.

Вчера вечером на митинг с требованием провести парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе собрались от двух до трех тысяч человек.