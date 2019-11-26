В Грузии продолжаются протесты, полиция применила водомет

Сегодня утром, 26 ноября, в Грузии спецназ МВД разогнал протестующих, которые блокировали входы в парламент. Об этом сообщает DW.
Полиция применила водомет, к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси были стянуты сотни полицейских.
Местные СМИ сообщают о десяти задержанных, МВД о задержаниях не сообщало.
На проспекте остаются активисты, которые намерены организовать пикеты.
Вчера вечером на митинг с требованием провести парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе собрались от двух до трех тысяч человек.