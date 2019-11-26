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В Грузии продолжаются протесты, полиция применила водомет

В Грузии продолжаются протесты, полиция применила водомет - Фото
Митинг в Тбилиси 25 ноября (Фото: Zurab Kurtskidze/EPA)
26.11.2019, 08:28

Протестующие требуют выборов по пропорциональной системе

Сегодня утром, 26 ноября, в Грузии спецназ МВД разогнал протестующих, которые блокировали входы в парламент. Об этом сообщает DW.

Полиция применила водомет, к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси были стянуты сотни полицейских.

Местные СМИ сообщают о десяти задержанных, МВД о задержаниях не сообщало.

На проспекте остаются активисты, которые намерены организовать пикеты.

Вчера вечером на митинг с требованием провести парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе собрались от двух до трех тысяч человек.

  • Протесты в Грузии начались после того, как парламент провалил конституционные поправки, которые должны были ввести в стране пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Из-за этого оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки премьер-министра.

 

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